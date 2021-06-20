يورو 2020 | بالعلامة الكاملة.. ايطاليا تصطحب ويلز إلى دور ثمن النهائي

اصطحب منتخب ايطاليا ضيفه ويلز إلى دور ثمن نهائي يورو 2020 بالعلامة الكاملة بعدما فاز عليه بسهولة (1-0) في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد 20-6-2021 على ملعب الأوليمبيكو بمدينة روما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب ايطاليا أمام ويلز، لاعب وسط نادي أتالانتا، ماتيو بيسينا في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، حقق منتخب ايطاليا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات ويتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد ويلز عند 4 نقاط بالمركز الثاني، وتتأهل رفقة الآتزوري مستفيدة بفارق الأهداف مع الثالث منتخب سويسرا الذي انتصر على تركيا بنتيجة (3-1).

دخل منتخب ايطاليا المباراة بالتشكيلة الثانية بعدما ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي، ووقع اختيار المدرب روبرتو مانشيني على كل من، جيانلويجي دوناروما – رافييل تولوي – ليوناردو بونوتشي – أليساندرو باستوني – إيمرسون بالميري – ماتيو بيسينا – جورجينيو فريلو – ماركو فيراتي – فيديريكو كييزا – أندريا بيلوتي – فيديريكو بيرنارديسكي.

في المقابل جاء تشكيل منتخب ويلز الأساسي كالآتي: داي ورد – إيثان أمباديو – جون رودون – كريس جونتر – كونور روبيرتس – يوسف موريل – جو ألين – نيكو ويليامس – جاريث بيل – آرون رامسي – دانيل جيمس.

وجاءت الفرصة الأولى لمنتخب ايطاليا في الدقيقة (12) حينما أرسل المدافع أليساندرو باستوني تمريرة طولية من الجهة اليسرى وصلت إلى المهاجم بيلوتي على القائم البعيد الذي حاول تسديدها على الطائر ولكن خرجت إلى ضربة مرمى.

وظهر منتخب ويلز هجوميًا في الدقيقة (34) بعدما حول كريس جونتر عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية قوية ولكن مرت فوق العارضة خارج الملعب.

وافتتح منتخب ايطاليا التسجيل عن طريق ماتيو بيسينا الذي قابل عرضية ماركو فيراتي من ضربة حرة مباشرة بلمسة فنية رائعة سكنت شباك الحارس ورد عند الدقيقة (40)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الآتزوري على ويلز بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني اعتمد منتخب ايطاليا تهدئة الريتم، ورغم ذلك كاد فيديريكو بيرنارديسكي يسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (54) لولا ارتطام تسديدته في القائم.

وبعدها بدقيقة واحدة كان بيلوتي قريب من زيارة شباك داني ورد ولكن تسديدته القوية مرت بعيدة عن المرمى.

وتصعبت مهمة منتخب ويلز في العودة بعدما تعرض مدافعه إيثان إمبادو للطرد المباشر بعد تدخل خشن على بيرنارديسكي في منتصف الملعب عند الدقيقة (54).

ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطرة تذكر، حيث قام المنتخبين بالعديد من التبديلات، لتنتهي المباراة بفوز منتخب ايطاليا على ويلز بهدفٍ دون رد

أرقام قياسية لمنتخب ايطاليا

يعد منتخب ايطاليا هو الأقوى هجوميًا حتى الآن في بطولة يورو 2020 بعدما سجل 7 أهداف بينما يمتلك أقوى خط دفاع بعدم قبوله أي هدف.

ولم يسبق لمنتخب ايطاليا أن حقق سجلًا أفضل في دور المجموعات سواء في اليورو أو كأس العالم، وذلك بالتساوي مع سجله في مونديال 1998، عندما أحرز 7 أهداف أيضًا في هذا الدور.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات لم يخسر المنتخب الايطالي في مباراة رسمية سجل فيها منذ 2013 عندما انهزم أمام البرازيل بينما حقق الفوز في 40 لقاء وتعادل في 12 خلال هذه الفترة.

شاهد فيديو اهداف مباراة ايطاليا وويلز في يورو 2020