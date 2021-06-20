فيديو اهداف مباراة عمان والصومال في بطولة كأس العرب فيفا 2021..الغساني يخطف الأضواء

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان والصومال في الدور التأهيلي المؤهل إلى مجموعات بطولة كأس العرب فيفا 2021، المقرر إقامتها على الأراضي القطرية في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

انتصر المنتخب العماني على نظيره الصومالي المتواضع في ثاني مباريات المرحلة التأهيلية إلى البطولة العربية للمنتخبات في قطر، ليلحق بالمنتخب السوداني الذي تغلب ليلة أمس على نظيره الليبي.

وأنهى منتخب عمان الشوط الأول متقدمًا على نظيره الصومالي بهدفين دون رد سجلهما محسن الغساني وصلاح اليحيائي في الدقيقتين 11 و35، وفي بداية الشوط الثاني أحرج منتخب الصومال الأحمر العماني حين نجح أبيل جيجلي في تسجيل هدف التقليص بعد تحويل عرضية محمد عبد الله برأسية نموذجية إلى هدف رائع في الدقيقة 54.

وتقدم منتخب عمان في الدقيقة 11 بمتابعة مثالية من محسن الغساني لتصويبة بعيدة المدى أطلقها مهاجم نادي ظفار العماني عبد العزيز المقابلي لتسقط من يد الحارس مصطفى محمد وتجد الغساني الذي أودعها في المرمى بمتابعة مثالية دون أي مضايقة من المدافعين.

وفي الدقيقة 34 تحصل محسن الغساني على ركلة جزاء صحيحة بعد تعرضه للعرقلة باليد من حارس المرمى المتواضع مصطفى محمد، وتأكد الحكم من هفوة الحارس عن طريق تقنية الفيديو المساعد الفار، لينفذ صلاح اليحيائي ركلة الجزاء بكل هدوء في الدقيقة 35.

وعلى عكس المتوقع، تمكن منتخب الصومال المغمور في تسجيل هدف مُباغت هو الأجمل في المباراة عندما استقبل أبيل جيجلي عرضية نموذجية من محمد عبد الله، ليرتقي لها بقفزة ممتازة، وبتوجيه رائع وضعها على أقصى يسار الحارس فايز الرشيدي الذي حاول عليها دون جدوى.

وحاول المنتخب الصومالي تسجيل هدف التعديل على مدار الدقائق المتبقية خلال الشوط الثاني، وسط تحسن ملحوظ في مردود مدافعي الصومال وحارس المرمى مصطفى محمد، لتتراجع خطورة عمان الهجومية.

وأدى تحسن مردود الصومال في اتخاذ المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لبعض القرارات الفنية، وبدأها بالاستعانة بالمهاجم خالد الهاجري بدلاً من عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 60 وبعدها الحارثي شارك بدلاً من عبد الله الغيلاني.

وكاد المنتخب العماني يُسجل هدف قتل المباراة في الدقيقة 80 برأسية رائعة للاعب محسن الغساني – نجم المباراة الأول – إلا أن العارضة نابت عن حارس مرمى الصومال.

بهذه النتيجة يترشح منتخب عمان إلى نهائيات بطولة كأس العرب 2021 التي ستنطلق في نهاية نوفمبر وستستمر حتى منتصف شهر ديسمبر على الأراضي القطرية.

وسيتواجد منتخب سلطنة عمان في المجموعة الأولى التي تضم منتخب قطر ومنتخب العراق، بالاضافة إلى الفائز من مباراة البحرين والكويت في المرحلة التأهيلية هذا الأسبوع.

شاهد فيديو اهداف عمان والصومال