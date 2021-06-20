يورو 2020: إيطاليا تواصل الإبداع وتحصل على العلامة الكاملة وتركيا تودع البطولة

المنامة - ياسر ابراهيم - المنتخب الإيطالي يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب تغلبه على ويلز بهدف نظيف ويصعد إلى ثمن النهائي مصطحباً معه المنتخب الويلزي الذي حل ثانياً بفارق الأهداف أمام سويسرا.



واصل المنتخب الإيطالي سيطرته المطلقة على المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، وحقق فوزاً بأقل مجهود على نظيره الويلزي بهدف دون رد الأحد في إطار الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.



أقيمت المباراة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما وأحرز هدف اللقاء الوحيد ماتيو بيسينا في الدقيقة 39.



وفي إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أيضاً حقق المنتخب السويسري فوزه الأول في البطولة عقب تفوقه على نظيه التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحلق الأتزوري بذلك في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبشباك نظيفة في الوقت الذي أحرز الفريق 7 أهداف، فيما تأهلت ويلز إلى الدور القادم بعد أن ضمنت المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا التي أنهت مشاركتها في المركز الثالث وستنتظر تحديد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباراة دور المجموعات.



وفي مباراة أخرى، ودعت تركيا نهائيات أمم أوروبا رسميا عقب تلقي منتخبها الهزيمة الثالثة أمام نظيره السويسري بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب "باكو الأولمبي" في أذربيجان.



في الشوط الأول تمكنت سويسرا من التقدم بهدفين أحرزهما كل من هاريس سيفيرفيتش وشيردان شاكيري، في الدقيقتين 6 و26.



ونجحت تركيا في تقليص الفارق بهدف سجله عرفان قهوجي مع حلول الدقيقة 62، قبل أن يُعيد شاكيري الأمور إلى ما كانت عليه محرزا ثالث أهداف سويسرا عند الدقيقة 68.



وضمن إطار المجموعة ذاتها، سجلت إيطاليا انتصارها الثالث تواليا والذي جاء على حساب ويلز بهدفٍ دون مقابل، في مباراة أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة روما.



وأحرز هدف المنتخب الإيطالي الوحيد لاعب الوسط ماتيو بيسينا عند الدقيقة 39، في مباراة لعبها مدرب "الأزوري" روبيرتو مانشيني بمشاركة 8 عناصر احتياطية.



وبهذا تصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة، ولحقتها ويلز لدور الـ 16 رغم توقف رصيدها عند 4 نقاط، لكنها تتقدم بفارق الأهداف عن سويسرا التي ستنتظر إلى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها.



وأنهى منتخب تركيا مشواره بالبطولة برصيد خالٍ من النقاط بعدما تكبد الهزيمة بجميع اللقاءات التي خاضها، مع تلقي شباكه لـ 8 أهداف مقابل هدف وحيد سجله في شباك خصومه.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث من المجموعات الست.



المصدر: وكالات