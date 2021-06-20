الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة

ويعد الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الشهيرة بالإضافة إلى كونه البطل التاريخي، فيما يحاول الفارس الأبيض تكرار إنجاز الأخير في 2019.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه الزمالك في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر للكرة السلة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

محمد يوسف

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