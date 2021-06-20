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الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه الزمالك في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر للكرة السلة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتفوق زعيم الثغر في معظم أوقات المباراة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحة بنتيجة 83 -56.

ويقام الدور النهائي بنظام «Best of 5» حيث يتم لعب 5 مباريات ويتوج باللقب الأكثر تحقيقاً للفوز.

ويعد الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الشهيرة بالإضافة إلى كونه البطل التاريخي، فيما يحاول الفارس الأبيض تكرار إنجاز الأخير في 2019.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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