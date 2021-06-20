شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه الزمالك في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر للكرة السلة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وتفوق زعيم الثغر في معظم أوقات المباراة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحة بنتيجة 83 -56.
ويقام الدور النهائي بنظام «Best of 5» حيث يتم لعب 5 مباريات ويتوج باللقب الأكثر تحقيقاً للفوز.
ويعد الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الشهيرة بالإضافة إلى كونه البطل التاريخي، فيما يحاول الفارس الأبيض تكرار إنجاز الأخير في 2019.