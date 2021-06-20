شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي .. إيهاب جلال يعالج أخطاء اللاعبين .. ومارسيلو يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، قبل أن يتطرق لتدريبات بدنية سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها من قبل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

في حين واصل حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، أداء برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للدراويش بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.