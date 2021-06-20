شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سباحة جزائرية بالسكتة القلبية أثناء حصة تدريبية .. عمرها 17 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفيت السباحة الجزائرية منال حبوب لاعبة نادي اتحاد العاصمة بعد تعرضها لسكتة قلبية أثناء خوضها حصة تدريبية.

وتعد منال حبوب صاحبة الـ17 عاما من أبرز المواهب الصاعدة في عالم السباحة البعربية خلال الفترة الماضية وهو ما أهلها لتمثيل بلاده في عدد من المنافسات.

وأصدرت سليمة سواكري وزيرة الرياضة الجزائرية بياناً جاء فيه «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله منال حبوب، سبّاحة المنتخب الوطني، ونادي اتحاد العاصمة».