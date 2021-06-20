شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون مشاهدة لـ«ديربي بريطانيا» وتشيك يخاف ركوب الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحجج النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بنسيان اللاعبين كيفية اللعب أمام مدرجات تعج بالمشجعين؛ وذلك بعد التعادل المخيب لبطل العالم أمام المجر 1-1 في منافسات بطولة «يورو 2020».

وقال جريزمان، نجم برشلونة والذي أنقذ «الديوك» من الحرج بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 66: «لم نشعر بالارتياح، اعتدنا على صمت المدرجات وكنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة أمام 60 ألف متفرج».

واشتكى جريزمان من الحر في العاصمة بودابست، واضطر لشرب الكثير من الماء لكسر شدة الحر، فيما قدم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي جملة فنية رائعة عندما استقبل الكرة من جريزمان وعطفها بقدمه لكريم بنزيمه الذي أهدر التسديدة وأرسل الكرة بعيداً.

وأثنى جاري لينيكر النجم الإنجليزي السابق والمحلل التلفزيوني الحالي على جملة مبابي الفنية وغرد: «أحب مشاهدة كيليان مبابي وهو يلعب، جيد بشكل نادر» وعلق متابع: «أفضل لاعب في العالم حالياً» وغرد آخر: «تمريرته تذكرني ببيليه، نفس التوازن والسرعة».

من جهة أخرى، سجلت مباراة إنجلترا أمام اسكتلندا 20 مليون مشاهدة على شبكة آي تي في متفوقة في عدد المشاهدات على مباراة إنجلترا أمام كرواتيا في افتتاح البطولة (11.6 مليون ) لكن تبقى هزيمة إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018 في القمة بـ 27.5 مليون مشاهد.

من جهته، كشف التشيكي باتريك تشيك (25 عاماً) عن خوفه من ركوب الطائرة، وقال المهاجم الذي سجل 3 أهداف حتى الآن ويشكل أكبر خطر للإنجليز يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي أنه يسبب مشكلة لزملائه لأنه يخاف. وحلق منتخب التشيك مرتين لاسكتلندا في الأسبوع الماضي لكن نجم بايرليفركوزن الألماني يتعرض للسخرية من زميليه توماس شوشيك وفلاديمير كوفال وقال: «على الرغم من أن الرحلة من براج لمطار اسكتلندا ساعتين فقط فإنني لا أجد رحلات الطيران ممتعة. أفضل البقاء في الأرض. حاولت النوم الجمعة في الطائرة لكن زملائي كانوا يلعبون ويمزحون».

وتتصدر التشيك المجموعة بعد فوز على اسكتلندا وتعادل أمام كرواتيا، وقال تشيك الذي عانى عند انتقاله لإيطاليا بسن الـ20: «تصدر المجموعة مهم لكن أمامنا مباريات» وأضاف: «كنت في الـ 20 عاماً عندما لعبت في سمبدوريا وكان عامي الأول جيد بعدها نقلت لروما وهو أحد أكبر الأندية في إيطاليا وكانت التوقعات أكبر مني، ربما لم أكن جاهزاً 100 في المئة لهذا التحول». وتعرض تشيك لضربة أدمت أنفه وقال: «لحسن الحظ لم ينكسر أنفي، احتفلت بهدفي الجميل وأهديته لأيقونتي نيت دياز، نجم الفنون القتالية المختلطة. المباراة أمام إنجلترا لن تكون نزهة ونريد طبعاً النقاط الثلاث».