شكرا لقرائتكم خبر عن «كاس» تفتح ملف احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قررت المحكمة الرياضية الدولية ( كاس) عقد جلسة استماع للنظر في الاحتجاج الذي رفعه النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني الذين تم قيدهم في وقت كان النادي موقوفاً عن القيد.

وحددت المحكمة 23 أغسطس/آب المقبل موعداً للجلسة،حيث سيتم الاستماع لمحامين من الاتحاد الآسيوي والنادي الإيراني إلى جانب النصر الذي سيكون بمثابة المدعي، بينما الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني في مقام المدعى عليهما.

وصعد النصر الاحتجاج إلى محكمة «كاس» عقب رفض لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي احتجاجه واعتماد نتيجة مباراته أمام بيرسبوليس في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لصالح الفريق الإيراني الذي فاز بركلات الترجيح.

من جانبه، أبان مصدر قانوني أن موقف النصر السعودي قوي في القضية لوجود أدلة إدانة بائنة، ما سيجعله يحصل على تعويض مالي وستصدر قرارات انضباطية بحق الاتحاد الآسيوي وبيرسبوليس الإيراني.