شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي مراقباً في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباريات «المجموعة الثامنة» ضمن دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الشرق) بالعاصمة الأوزبكية طشقند، حيث تضم المجموعة الثامنة الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين جيونبوك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، وبطل نسخة 2008 غامبا أوساكا الياباني، وينضم إليهما فريق تشيانجراي يونايتد التايلاندي، الذي يعود لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، والفريق السنغافوري الوافد الجديد تامبينيز روفرز.

وكان الحتاوي مراقباً لمباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي أقيمت في العاصمة الكورية سيؤول.