الامارات | وجهة جديدة غير متوقعة لسيرجيو راموس بعد رحيله عن ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة جديدة غير متوقعة لسيرجيو راموس بعد رحيله عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مصير النجم الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الجديد مدار بحث وجدل لدى عشاق الكرة العالمية، خصوصاً بعد رحيل المدافع الصخرة عن عرينه ريال مدريد فيما الغموض يغلف وجهته المقبلة.

وفي وقت تهافتت فيه كبرى الأندية الأوروبية للتعاقد مع راموس يتقدمها باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي، دخل نادي روما بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو على خط المفاوضات بشكل مفاجئ بعدما طالب "السبيشل وان" بالتعاقد مع اللاعب الذي سبق وعملا معاً في النادي الملكي موسمي 2011 و2012، وجذبه إلى "الكالتشيو" الإيطالي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن مورينيو يفكر في ضم راموس وهناك محادثات بين الطرفين، وينتظر عشاق "الذئاب" أن يوافق راموس في وقت تكمن صعوبة التوقيع مع راموس في الراتب السنوي الذي كان يصل مع ريال مدريد إلى 15 مليون يورو.

يذكر أن راموس رفض عرضاً من ريال مدريد على تمديد عقده موسماً واحداً إذ كان يطالب بموسمين على أقل تقدير غير أن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز ارتأت إلى إنهاء المفاوضات والإعلان عن رحيل راموس رسمياً في مؤتمر صحافي عقد أخيراً وشهد دخول قائد الريال في نوبة بكاء مودعاً "سانتياغو برنابيو" من قاعة الاجتماع فيما كان يحلم أن يودعه أمام الجماهير لولا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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