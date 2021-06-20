شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رباعي سموحة أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسوف يستعيد الفريق السكندري خدمات الثلاثي شريف رضا ورجب نبيل ومحمود البدري، خلال مباراة الإسماعيلي، بعد إنتهاء إيقافهم، وهو ما أبعدهم عن الفريق في مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي فاز بها بثلاثية نظيفة.

كما يعود لصفوف الفريق الظهير الأيمن السودان أطهر الطاهر، بعد وصوله إلى القاهرة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أمام زامبيا.

يٌُذكر أن سموحة سوف يلتقي مع الإسماعيلي الأحد المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.