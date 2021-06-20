شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. احتفال خاص بعبد الغني وحسام أشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ولاعبو الفريق الأبيض على الاحتفال بمحمد عبد الغني وحسام أشرف لاعبا الفريق، بطريقة خاصة قبل المران مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

وجاء احتفال لاعبي الزمالك، بمحمد عبد الغني بعدما احتفل بزفافه أمس، بينما يحتفل حسام أشرف بعيد ميلاده اليوم.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.