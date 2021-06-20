شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بإشراف أوليفيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا.

وحرص أوليفيرا على تنويع تدريبات الحراس الأربعة للفريق، وذلك على كيفية التعامل مع الكرات العالية والكرات الأرضية السريعة.

كما قام أوليفيرا بتدريب حراس الزمالك على التصدي للكرات من مناطق قريبة من المرمى بأكثر من كرة سريعة لزيادة رد فعل الحراس.

وشهد المران تألق رباعي الزمالك حيث نالوا جميعا إشادة المدرب البرازيلي.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على استاد السويس الجديد.