شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص جزء من مران الفريق مساء اليوم الأحد، لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء.

وقام كارتيرون بوضع كل حارس من حراس الزمالك، في مرمى بواقع حارسين على مرميين في منتصف الملعب ومرميين في مكانهما الطبيعي على أطراف الملعب.. كما قسم اللاعبين إلى أربع مجموعات.

وسدد كل لاعب على كل مرمى لتكون حصيلة كل لاعب هي أربع تسديدات كمرحلة أولى ثم يتم تكرار الأمر.

وظهر الحراس الأربعة للزمالك في المجموعة الأولى بمستوى متميز، ونفس الأمر لعدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم شيكابالا وأوباما وبن شرقي ومحمود علاء وزيزو.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.