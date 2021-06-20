شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يقترب من تدريب منتخب العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة خلفاً للسلوفيني سيرجكو كاتانيتش.

وكان كاتانيتش قد تقدم باستقالته بالرغم من نجاحه في قيادة أسود الرافدين للتأهل إلى المرحلة الثالثة من نهائيات كاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعد كيروش من أبرز مدربي المنتخبات خلال العقد الأخير حيث قاد إيران لنحو 8 سنوات تمكن خلالها من بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، كما خاض تجربة قصيرة مع منتخب كولومبيا وسبق له الجلوس على مقعد المدير الفني لمنتخب البرتغال في موسمين.

ويسعى منتخب العراق إلى تجاوز المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالإضافة إلى المنافسة على التتويج بكأس آسيا 2023.

ودائماً ما يكون كارلوس كيروش على رأس قوائم المرشحين لتدريبات المنتخبات الأفريقية والآسيوية وكان قريب خلال الفترة الماضية من قيادة منتخب جنوب أفريقيا لولا توقف المفاوضات في مراحل متقدمة.