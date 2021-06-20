شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الترجي والأهلي .. أحداث عنف في نصف نهائي كأس تونس .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة فريق الصفاقسي مع منافسه الأوليمبي للنقل أحداث شغب وتشابك بين الجماهير وقوات الأمن، وهو ما أدى إلى توقيف اللقاء لنحو نصف ساعة.

ويلعب الفريقان في إطار مباراة نصف نهائي كأس تونس، وتعد هذه الواقعة هي الثانية بعد ما شهده ملعب رادس بالأمس، قبل مواجهة الترجي والأهلي في إطار مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت الألعاب النارية من الجماهير في تعرض محمد على منصر لإصابة خطيرة في الوجه بالإضافة إلى إيقاف المباراة لنحو 6 مرات.

وتمكن الصفاقسي من حسم المباراة بهدفين دون رد سجلهما حسام بن على في الدقيقة 11 ووليد قروي عند الدقيقة 28.

أحداث عنف في نصف نهائي تونس