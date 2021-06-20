رونالدو يسجل هدفاً مذهلاً ويقترب من رقم دائي القياسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا تنتفض في «يورو 2020» وإسبانيا تكتفي بالسيطرة

روبن جوزنس يثأر من تجاهل «الدون» له

متابعة: ضمياء فالح

اشتعلت منافسات «مجموعة الموت» في«يورو 2020» بعد أن حسمت ألمانيا قمة مثيرة ضد البرتغال حاملة اللقب 4-2، فيما أحرجت المجر ضيفتها بطلة العالم فرنسا وأجبرتها على التعادل 1-1، في حين تجد إسبانيا نفسها في مأزق بعد تعادلٍ ثانٍ بالنتيجة ذاتها ضد بولندا.

في المجموعة السادسة، تصدرت فرنسا الترتيب رغم تعادلها مع المجر 1-1 في بودابست، مستفيدة من فوز ألمانيا على البرتغال حيث في رصيد كل منهما ثلاث نقاط، إلاّ أنّ ال «مانشافت» يحتل المركزالثاني بفضل المواجهة المباشرة.

على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ وأمام 14 ألف متفرج، استفادت ألمانيا من النيران الصديقة لترد على هدف السبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو (15)، فسجل روبن دياز ورافايل جيريرو هدفين في غضون 4 دقائق عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما (35 و39)، قبل أن يضيف كاي هافيرتس وروبن جوزنس الثالث والرابع لل «مانشافت» في الدقيقتين 51 و60. فيما قلّص ديوجو جوتا النتيجة لحامل اللقب في الدقيقة 67.

وكانت ألمانيا سقطت في المباراة الافتتاحية أمام فرنسا 1-صفر بهدف سجله مدافعها ماتس هوملس.

وأقرّ مدرب البرتغال بأحقية فوز منافسه، معتبراً أن «ألمانيا هي أحد أفضل المنتخبات عالمياً. لا أعرف من هو المنتخب الذي بإمكانه أن يأتي إلى ألمانيا ويعتقد أنه سيفوز».

فيما قال مدرب ألمانيا يواكيم لوف «كان الأداء رائعاً وشاهدت روحية جيدة في حالة صعبة. نستحق هذا الفوز وهذه النتيجة»، مضيفاً «أردنا تصحيح لعبنا الهجومي، والقيام بأفضل ما قمنا به أمام فرنسا وهذا كان واضحاً».

وضرب رونالدو أكثر من عصفور بحجر واحد، فسجل هدفه الثالث في «يورو 2020» متساوياً في صدارة الهدافين مع التشيكي باتريك شيك، والثاني عشر له في النهائيات والأوّل له في الشباك الألمانية وال 107 في مسيرته الدولية ليتأخر بفارق هدفين عن الرقم القياسي للدولي الايراني السابق علي دائي (109).

إحراج فرنسا

أحرجت المجر المضيفة فرنسا بطلة العالم وأجبرتها على معادلتها في الشوط الثاني 1-1.

وفشلت فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة وبطلة نسختي 1984 و2000، في ضمان تأهلها إلى ثمن النهائي رسمياً ولو أنها اقتربت كثيراً منطقياً.

وفيما سيطرت فرنسا أمام 56 ألف متفرج على ملعب بوشكاش أرينا، بينهم خمسة آلاف فرنسي، على كامل مجريات وفرص الشوط الأول، اختتمته المجر بهدف من هجمة مرتدة وخطأ دفاعي سجله الظهير المخضرم أتيلا فيولا (45+2).

وفي الثاني، استثمرت فرنسا أفضليتها وعادلت من تمريرة كيليان مبابي إلى أنطوان جريزمان داخل المنطقة (66).

وفشلت إسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات في الخروج بانتصار للمباراة الثانية توالياً باكتفائها بالتعادل 1-1 مع ضيفتها بولندا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في مباراة شهدت إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

وافتتحت إسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات التسجيل عبر ألفارو موراتا (25) فيما عادل الهداف روبرت ليفاندوفسكي للضيوف (54). وأهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكانت إسبانيا وقعت في فخ التعادل السلبي مع السويد في المباراة الأولى فيما سقطت بولندا 2-1 أمام سلوفاكيا.

ورغم سيطرتها المطلقة بنسبة تجاوزت 75% في المباراتين حصد منتخب «لا روخا» نقطته الثانية فقط ليجد نفسه في المركز الثالث خلف سلوفاكيا برصيد ثلاث نقاط والسويد المتصدرة مع 4 نقاط.

أداء باهت

من جهة أخرى، وصفت الصحافة الإسبانية أداء «لاروخا» الباهت أمام بولندا 1-1 ب«الفوضى» فيما قال ألفارو موراتا الذي افتتح التسجيل لإسبانيا قبل أن يعادل ليفاندوفسكي النتيجة لبولندا:«البعض يتصيد تعثرنا كي يكيل لنا الانتقادات».

وركزت صحيفة«ماركا»الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، على موراتا، مهاجم يوفنتوس، وعنونت «في فوضى كبيرة» بعدما فشل المهاجم في تسديد الكرة التي تصدى لها حارس بولندا من ركلة جزاء سددها جيرارد مورينو في الشوط الثاني.

وقال موراتا:«الاستماع لما يقوله الناس عنا لن يساعدنا، نفتقد دعم الصحافة المحلية. في العادة يكون هناك حس من الوحدة خلف المنتخب عندما يتأهل لبطولة كبيرة مثل هذه. كرة القدم رياضة جماعية، عندما لا نحقق الفوز لا يهم إن كنت أنا سجلت أو سجل غيري. أشعر بخيبة أمل لأننا لم نحصد النقاط الثلاث».

ووصف موراتا مباراة المنتخب الإسباني، الخالي من أي نجم من ريال مدريد والذي يقوده مدرب برشلونة السابق أنريكي، المقبلة أمام سلوفاكيا بأنها «نهائي». هدف موراتا رغم التعادل كان ال20 في 42 مباراة دولية ليكون أسرع لاعب يحقق الإنجاز في المنتخب منذ ديفيد فيا.

وفي مباراة القمة بين حاملة اللقب البرتغال والماكينات الألمانية: رد الألماني روبن جوزنس (26 عاما)، الذي سجل هدفاً وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، على الإهانة التي تلقاها من نجم البرتغال كريستيانو رونالدو والتي كتب عنها في سيرته الذاتية «Dreams Are Worthwhile».

وكان جوزنس نجم أتالانتا الإيطالي والذي لم يخسر أمام رونالدو في 6 مباريات كتب:حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو وبعد مباراة أمام يوفنتوس ذهبت إليه قبل أن احتفل مع المشجعين بالفوز وطلبت القميص لكنه بدون حتى أن ينظر إلي قال «كلا» شعرت بخجل كبير وتفاهة. تعرفون هذا الشعور عندما تتعرضون لموقف مخجل وتتلفتون لتنظروا من كان شاهداً عليه من الناس حولكم ؟ هذا كان شعوري وحاولت إخفاءه.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالجملة الفنية المذهلة التي قدمها كريستيانو أمام مدافع ألمانيا أنتونيو روديجر، وسبب رونالدو الحرج للاعب نادي تشيلسي باللف بالكرة ثم تمريرها فوق رأس المدافع والتظاهر بأنه سيمسكها بيديه قبل أن يمرر الأيقونة البرتغالية بالكعب لزميله.

وكتب متابع: أفضل لاعب في العالم وكتب آخر: ارحمه، لديه عائلة.

ووصلت سرعة هدف رونالدو الافتتاحي إلى 32 كيلومتراً بالساعة وقطع مسافة 97 متراً منفرداً بالكرة في هجمة مرتدة .