خورفكان الأنشط في سوق الانتقالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

واصل خورفكان تصدر مشهد «الميركاتو الصيفي» تأهباً للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المدافع عبد الله حسن النوبي (26 عاماً) بعقد يمتد إلى موسمين قادماً من الفجيرة، ويعد النوبي الصفقة الثامنة في صفوف النسور بعد أن سبقه ضم كل من محمد خلفان من الشارقة، وفهد حديد من العين، بالإضافة إلى الثلاثي مسعود سليمان وإبراهيم سعيد وخالد بطي من الظفرة، وأحمد الزيودي من الفجيرة، فضلاً عن الهولندي من أصل عراقي أسامة رشيد، كما نجحت شركة الكرة في تجديد عقود غالبية اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق في الموسم المنصرم، بدءاً من الحارس محمد محمود ديدا، ويوسف العامري، وعادل سبيل، وسالم الحمادي، وعامر مبارك غانم، ومنصور النقبي، إلى جانب البرازيلي رافائيل دودو ليواصل عطاءه مع أبناء الخور للموسم الثالث، وتمديد إعارة المدافع المصري المقيم عبد الله الرفاعي.

وتترقب جماهير الخور بقلق حسم مصير اللاعب الدولي إسماعيل الحمادي الذي انتهت إعارته من شباب الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ودخول أكثر من ناد على خط التفاوض مع اللاعب، بالرغم من إبداء خورفكان رغبته القوية في التعاقد مع الحمادي واستمراريته مع النسور بعد أن قدم موسماً مميزاً مع الفرقة الخضراء وكانت له أدوار محورية في خطة المدرب البرازيلي زاناردي.