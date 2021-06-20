شكرا لقرائتكم خبر عن بريريتون دياز ولد في إنجلترا وسجل لتشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يلعب مهاجم بلاكبيرن الإنجليزي بين بريريتون دياز (22 عاماً) في منتخب تشيلي ببطولة كوبا أمريكا على الرغم من أنه من مواليد مدينة ستوك في إنجلترا، ومثل البلاد في الفئات العمرية.

وترك بين بريريتون الذي يمثل تشيلي لأن والدته، أندريا دياز تشيلية، بصمته في البطولة بهز شباك بوليفيا على ملعب بانتانال في البرازيل بعد أول ظهور له بقميص تشيلي أمام الأرجنتين.

ووصف مشجعو تشيلي المهاجم بأنه «المنقذ» بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، ووصفوا قرار اتحاد الكرة بتجديد دماء المنتخب بالناجح.

والفضل في وجود المهاجم مع تشيلي يعود للمدير الفني للمنتخب فرانسيس كاجيجاو الذي عمل كشافاً في نادي أرسنال الإنجليزي على مدى 23 عاماً، وكان يراقب أداء بين عن كثب على الرغم من أن عملية استدعائه كانت معقدة بسبب الجائحة وقيود السفر.

وبدأت مسيرة بين في أكاديمية نوتنجهام فوريست واقتنع بتغيير ولائه لتشيلي بعد اتصال على «زووم» مع مدرب تشيلي حينها رينالدو رويدا.

وبعد مجيء المدرب الجديد مارتن لاسارتي حرص اتحاد الكرة التشيلي، على تأكيد رغبته في انضمام «بين» للمنتخب وزار المهاجم السفارة التشيلية لاستكمال حصوله على جواز السفر والتحق أول مرة بالمنتخب في مايو/أيار الماضي وأضاف لقب والدته، دياز، لقميصه ليكون اسمه بيريرتون دياز.