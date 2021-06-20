بالتفاصيل.. الزمالك يجدد عقد مدافع الفريق حتى 2025

الشارقة - اميمة ياسر - نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ3 سنوات قادمة حتى عام 2025.

، كما وقع الونش على عقد إعلاني مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وطارق جبريل المدير المالي وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق الثاني والعشرين من يونيو، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، فريق أسوان في نصف نهائي بطولة كأس مصر.