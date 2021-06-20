رئيس برشلونة يكشف آخر مستجدات تجديد عقد ميسي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، آخر المستجدات بشأن تجديد عقد ميسي، أيقونة وقائد الفريق الكتالوني.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأقاويل حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني، وأجرى «لابورتا» حوارا مع صحيفة «لافاجارديا» متحدثا عن أول 100 يوم له في رئاسة نادي برشلونة، والتحديات المقبلة التي تنتظره، وأبرزها بكل تأكيد هو ملف الصفقات الجديدة، ومصير استمرار ليونيل ميسي بقميص البلاوجرانا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأكد خوان لابورتا، أنه لا يشعر بأي قلق أو ضغط بشأن تجديد عقد ميسي، موضحا أن أمور المفاوضات تسير بهدوء، وكل الأطراف تدرك ماذا تريد وما عليها فعله.

وأوضح رئيس نادي برشلونة، أنه على الصعيد الشخصي، يتمنى أن يتم تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي في أسرع وقت ممكن، من أجل التفرغ لأمور أخرى في غاية الأهمية وهي تجهيز فريق قادر على المنافسة بكل المحافل.

ولفت «لابورتا» إلى أنه سيكون اكثر إنسان سعيد لو وافق ليونيل ميسى، على تجديد عقده فى أقرب فرصة ممكنة، لأن هذا الأمر سيساعد الفريق كثيرا على عدة أصعدة.

ولفت خوان لابورتا، إلى أنه يتواصل كثيرا مع ليونيل ميسي، مؤكدا أنه متحمس جدا للاستمرار في صفوف برشلونة، مشيرا إلى أن سيرجيو أجويرو يؤدي دورا حيويا في هذا الأمر، من أجل استمرار مواطنه في فريق برشلونة.



وكان عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة، ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وهو ما يعنى أنه في حالة عدم تجديد عقد ميسي، سيكون لاعبا حرا وهو ما يمنحه حق التعاقد مع أي فريق آخر.