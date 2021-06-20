جائزة فرنسا الكبرى: فيرستابن يتفوق على هاميلتون في سباقٍ مثير

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس : أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى، اليوم الأحد على حلبة لوكاستيليه، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في اللفة قبل الأخيرة ليوسع الفارق عنه في صدارة بطولة العالم.

وحلّ المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) في المركز الثالث.

وهذا الفوز هو الثالث لفيرستاين هذا الموسم في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضاً لفريق ريد بول توالياً بعد تتويج فيرستابن في إمارة موناكو ثم بيريس في باكو.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي موناكو وباكو، وكان قاب قوسين من تحقيق ذلك، لكن فيرستابن ضغط عليه وانتزع منه صدارة السباق في اللفة قبل الأخيرة ليجتاز خط الوصول في المركز الأول.

ووسع فيرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم الى 12 نقطة (131 نقطة مقابل 119).

وخسر فيرستابن صدارة السباق عند المنعطف الاول عندما فقط السيطرة على سيارته لينتزع منه هاميلتون المركز الأول.

يُذكر أن الفارق بقي ضئيلاً بين السائقين حتى دخول المرآب حيث خرج فيرستابن في المركز الأول في اللفة العشرين.

ويبدو أن إطارات سيارة فيرستابن بدأت تتآكل بسرعة، فطلب من فريقه الدخول مجدداً الى المرآب وخرج في اللفة الـ29 متخلفاً بفارق 25 ثانية عن البريطاني.

واعتمد مرسيدس استراتيجية الدخول مرة واحدة فقط، لكن فيرستابن نجح في تقليص الفارق عن هاميلتون الفائز على هذه الحلبة عامي 2018 و2019، تدريجيا قبل ان يتجاوزه في اللفة ال52 قبل الاخيرة ويحسم السباق في صالحه.

"استمتعت بالسباق"

وقال فيرستابن "في البداية كانت الامور صعب للغاية بسبب الرياح القوية. في بعض اللفات كنت اشعر بتوازن في السيارة ثم فجأة تشعر بان الرياح تذهب بك في اماكن اخرى. لكن بعد ان قمنا بتبديل الاطارات للمرة الاولى شعرت بان الامور بدأت بالتحسن وقد استمتعت بالسباق في نهايته".

وتابع "عندما قررنا التوقف مرتين في المرآب كنا نتخذ مخاطرة لانه كان يتعين علينا بعدها تخطي سيارات متأخرة لكن هذه الاستراتيجية اتت ثمارها في النهاية".

وعن بداية السباق الذي انطلق منه في المركز الاول قبل ان يخسر الصدارة عند المنعطف الاول قال فيرستابن "خسرت السيطرة على السيارة وعندما حاولت تصحيح الامور لم اتمكن من دخول المنعطف بطريقة عادية".

وتطرق الى المنافسة الشرسة بينه وبين هاميلتون "لقد تنافسنا بقوة طوال السباق اليوم وسيكون الامر مشابها في ما تبقى من الموسم".

اما هاميلتون فسارع الى تهنئة منافسه بقوله "كل التهنئة لماكس الذي قام بعمل رائع اليوم. ريد بول كان الفريق الاقوى طوال نهاية الاسبوع".

وتابع "على الرغم من خسارتي السباق في اللفة قبل الاخيرة فانا راض تماما عن النتيجة اذا ما قارنا الصعوبات التي واجهناها الجمعة".

نتائج السباق

في ما يأتي نتائج سباق جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم في الفورمولا واحد الأحد:

1.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1 . 27:25.770 ساعة

2.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 2.904 ثانية

3.سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) بفارق 8.811 ثانية

4.فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) بفارق 14.618 ثانية

5.لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) بفارق 1:04.032 دقيقة

6.دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) بفارق 1:15.857 دقيقة

7.بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) بفارق 1:16.596 دقيقة

8.فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) بفارق 1:17.695 دقيقة

9.سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) بفارق 1:19.666 دقيقة

10.لانس سترول (كندا/أستون مارتن) بفارق 1:31.946 دقيقة

11.كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) بفارق 1:39.337 دقيقة

12.جورج راسل (بريطانيا/وليامس) بفارق 1 لفة

13.يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) بفارق 1 لفة

14.استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) بفارق 1 لفة

15.انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) بفارق 1 لفة

16.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 1 لفة

17.كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) بفارق 1 لفة

18.نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) بفارق 1 لفة

19.ميك شوماخر (المانيا/هاس) بفارق 1 لفة

20.نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) بفارق 1 لفة

أسرع لفة في السباق: ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)1:36.404 في اللفة 35 (معدل السرعة: 124,613 كلم/ساعة)