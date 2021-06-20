الونش: أشكر جماهير الزمالك.. وأتطلع لمزيد من النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الزمالك، تمديد عقد مدافعه محمود حمدي الونش، لمدة 3 سنوات قادمة حتى 2025.

وقال الزمالك عبر بيان رسمي على موقعه، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ3 سنوات قادمة حتى عام 2025.

وكتب الونش عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أربع سنوات جديدة رفقة نادي الزمالك العظيم، أعلن بمنتهى الفخر والسعادة تجديد تعاقدي رسميًا مع الزمالك حتى عام 2025".

وأضاف: "أشكر من كل قلبي جمهور الزمالك الغالي على دعمه وحبه ومساندته لي وأتطلع إلى المزيد من النجاحات معا الفترة القادمة".

وتابع: "أشكر وبشدة كابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي وكابتن حسين السيد وكابتن فاروق جعفر وأعضاء مجلس الإدارة على كل مجهوداتهم. زملكاوي دائما وأبدًا".

وجاء تمديد عقد الونش في حضور الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للنادي، وطارق جبريل، المدير المالي، وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.

جدير بالذكر أن الونش انضم إلى القلعة البيضاء في صيف عام 2016 قادما من طلائع الجيش.