اليورو.. إيطاليا 1 - 0 ويلز.. سويسرا 3 - 1 تركيا.. حسم التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمبارياتي الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة اليورو، حيث تلتقي إيطاليا أمام ويلز، وسويسرا في مواجهة تركيا.

وضمن المنتخب الإيطالي التأهل بالوصول للنقطة السادسة من فوزين، فيما يحل منتخب ويلز في المركز الثاني بـ4 نقاط، وسويسرا في المركز الثالث برصيد نقطة، وتركيا بدون رصيد بعد خسارة مباراتين.

وتسعى إيطاليا للحفاظ على الصدارة، فيما تأمل ويلز في خطف بطاقة المركز الأول، وتحاول سويسرا الفوز على أمل سقوط ويلز، فيما يتبقى لمنتخب تركيا حظوظ ضئيلة بالفوز للتأهل كأفضل ثوالث.