الزمالك يعلن تمديد عقد محمود الونش حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الزمالك، تمديد عقد مدافعه محمود حمدي الونش، لمدة 3 سنوات قادمة حتى 2025.

وقال الزمالك عبر بيان رسمي على موقعه، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تمديد عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، لـ3 سنوات قادمة حتى عام 2025.

وأضاف الموقع الرسمي، أن الونش ووكيل أعماله احمد يحيى، وقعا على عقد إعلاني مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.

وجاء تمديد عقد الونش في حضور الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للنادي، وطارق جبريل، المدير المالي، وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.

جدير بالذكر أن الونش انضم إلى القلعة البيضاء في صيف عام 2016 قادما من طلائع الجيش.