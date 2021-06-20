جريزمان: كريستيانو مصدر إلهام للجميع.. هو وميسي لا يوجد مثلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قال أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو "مصدر إلهام للجميع".

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة الـ6 في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في مباراة ستكون مكررة لنهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2016 والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الوقت الإضافي، رغم أن رونالدو لم يكمل المباراة بسبب الإصابة.

ولعب المنتخبان يوم السبت، ولكنهما فشلا في تحقيق النتائج التي يريدونها. وتمكن المنتخب الفرنسي من التعادل 1/1 مع المنتخب المجري في بودابست، بينما خسر المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الألماني 2 /4.

واستطاع رونالدو أن يضع المنتخب البرتغالي في المقدمة في ميونخ، رافعا رصيد أهدافه في البطولة إلى 3 أهداف من مباراتين، بينما سجل حاليا 107 أهدف دولية، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي.

وسجل رونالد حتى الآن 19 هدفا في بطولات كأس العالم واليورو- ولم يسجل أي لاعب أوروبي آخر أهدافا أكثر في البطولتين، علما بأن ميروسلاف كلوزه، لاعب المنتخب الألماني السابق، سجل نفس عدد الأهداف.

وتركت مباريات الأمس المجموعة الـ6 متوازنة، حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للتغلب على نظيره البرتغالي لضمان صدارة الترتيب، بينما الخسارة قد تجعله يتراجع للمركز الـ3.

وبغض النظر عما سيحدث يوم الأربعاء، أشاد جريزمان برونالدو- وكذلك زميله بفريق برشلونة ليونيل ميسي، ووصفهما بالقوة الملهمة.

وقال جريزمان في مؤتمر صحفي: "إنه مصدر إلهام للجميع".

وأضاف: "ما يفعله في عمر 36 عاما يعد استثنائيا. هو وميسي، لن يتواجد أي لاعب مثلهما، نحن محظوظون لمقابلتهما في الملعب".

وأضاف: "هو لاعب مكتمل، مثال لكل اللاعبين الشباب والكبار، يمكنه أن يكون بمثابة القدوة للعديد من الشباب الصغير".