شاهد فيديو اهداف مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

شاهد فيديو اهداف مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأحد 20 يونيو، والمقرر لها على ملعب النادي الكاميروني في مدينة جاروا.

تقدم الفريق الكاميروني فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 29 عبر اللاعب “لامبيرت آرينا”، جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها “سيبيري سانو” الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها “لامبيرت” بضربة رأسية داخل شباك بن بوط.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع تدارك شبيبة القبائل الجزائري لهدف التعادل بواسطة “أحمد كروم”، بصناعة من “مليك رياح”، وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1.

استطاع الفريق الجزائري الترشح إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه لعقبة الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي نهاية شهر مايو الماضي، بينما ترشح كوتون سبورت لمواجهة شبيبة القبائل بعد أن تجاوز عقبة نادي جاراف السنغالي بموجب هدف اعتباري سجله خارج قواعده، حيث فاز 1/صفر في الكاميرون، ثم خسر في السنغال 1/2.

وانتصر شبيبة القبائل على فريق كوتون سبورت خلال دور مجموعات هذا الموسم من بطولة الكونفدرالية، بهدف دون رد في الجزائر أحرزه سوياد بدر الدين، ثم بهدفين لهدف في الكاميرون، وسجل ثنائية الشبيبة رضا بن سايح ومحمد وليد بن شريفة.

وعلى مدار 6 مباريات في تاريخ مواجهات شبيبة القبائل وكوتون سبورت، فاز العملاق الجزائري 4 مرات مقابل فوزين للفريق الكاميروني.