عبد العزيز المقبالي يقود هجوم عمان ضد الصومال في بطولة كأس العرب فيفا 2021

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اختار المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان برانكو إيفانكوفيتش البدء بمهاجم نادي ظفار العماني عبد العزيز المقبالي في التشكيل الأساسي للفريق ضد الصومال في المرحلة التأهيلية إلى بطولة كأس العرب فيفا 2021.
واعتمد برانكو إيفانكوفيتش على المهاجم خالد الهاجري في المباراة الماضية لمنتخب عمان أمام بنجلادش بتصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، واستطاع الهاجري تسجيل ثنائية.
لكن المدرب الكرواتي قرر إعادة ثنائية عبد العزيز المقبالي ومحسن الغساني للعب معاً في خط الهجوم خلال هذه المباراة السهلة على الورق.
إلى ذلك، في حال تمكن المنتخب العماني أو الصومالي من عبور المباراة الفاصلة في كأس العرب فيفا قطر 2021، سيترشح للتواجد في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والعراق، بالاضافة إلى الفائز من مباراة البحرين والكويت في التصفيات التأهيلية.
تشكيلة عمان الاساسية اليوم
فايز الرشيدي
فهمي سعيد – عبد العزيز الغيلاني – جمعة الحبسي – علي البوسعيدي
زاهر الأغبري – حارب السعدي – صلاح اليحيائي – عبد الله فواز
عبد العزيز المقبالي – محسن الغساني
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