مشاهدة مباراة عمان والصومال في بث مباشر يلا شوت ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة بث مباشر مع يلا شوت لمباراة عمان والصومال في تصفيات كأس العرب فيفا قطر 2021 التي انطلقت ليلة أمس بترشح السودان على حساب ليبيا إلى البطولة المقرر لها في نهاية نوفمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

يحين موعد مباراة عمان والصومال في البطولة العربية للمنتخبات اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان.

ينقل لقاء منتخب عمان ضد منتخب الصومال على قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة على النايل سات، كما تنقل على قناة بين سبورت كونيكت عبر الانترنت بالاضافة إلى قناة الكأس القطرية، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطية الحية على موقعكم الخليج 365.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة هذه المباراة السهلة على الورق بالنسبة للأحمر العماني.

ويخوض رفاق عبد العزيز المقبالي مباراتهم الرابعة على التوالي في قطر منذ بداية الشهر الجاري، حيث لعبوا ثلاث مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

واستطاع المنتخب العماني الترشح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما ضمن مكانًا لنفسه في بطولة كأس أمم آسيا 2023 في الصين، بفضل تحقيقه للفوز على أفغانستان وبنجلادش في الجولتين الماضيتين.

ولم يخسر منتخب سلطنة عمان أي مباراة هذا العام من 7 مباريات ما بين مباريات ودية ورسمية تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وجاءت الخسارة الوحيدة أمام المنتخب القطري في تصفيات المونديال بهدف دون رد، وشهد اللقاء هفوات تحكيمية أثرت بصورة مباشرة على النتيجة النهائية للمباراة.

وتعادلت عمان وديًا مع منتخبات الأردن والهند، وانتصرت على تايلاند واندونيسيا، وخلال تلك المباريات تألق بصورة ملحوظة من صفوف الفريق الثلاثي “عبد العزيز المقبالي وخالد الهاجري وجميل اليحمدي”.

وكان آخر ظهور مؤثر بالنسبة لمنتخب الصومال على الصعيد الدولي في مباراتي ذهاب وإياب الدور التأهيلي إلى دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخب زيمبابوي يومي 6 و10 من سبتمبر 2019، واستطاع الفريق العربي المغمور تحقيق الفوز ذهابًا 1/صفر، لكنه خسر إيابًا 1/3 ليودع برأس مرفوعة أمام أحد المنتخبات الأفريقية المتمرسة على المشاركة في كؤوس أمم أفريقيا دون تقطع.

وفي حال تمكن المنتخب العماني أو الصومالي من عبور المباراة الفاصلة في كأس العرب فيفا قطر 2021، سيترشح للتواجد في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والعراق، بالاضافة إلى الفائز من مباراة البحرين والكويت في التصفيات التأهيلية.

عمان 0-0 الصومال

ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (الدوحة – قطر)

كأس العرب فيفا 2021 (التصفيات التأهيلية لدور المجموعات)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحد أهم مباريات اليوم بين عمان والصومال في المرحلة التأهيلية لبطولة كأس العرب فيفا 2021.

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تشكيلة عمان الاساسية اليوم

فايز الرشيدي

فهمي سعيد – عبد العزيز الغيلاني – جمعة الحبسي – علي البوسعيدي

زاهر الأغبري – حارب السعدي – صلاح اليحيائي – عبد الله فواز

عبد العزيز المقبالي – محسن الغساني

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