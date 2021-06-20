مشاهدة مباراة تركيا وسويسرا فى بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة تركيا وسويسرا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الأحد 20-6-2021، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي تضم ايطاليا وويلز.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب تركيا وسويسرا من الحكم السلوفيني “سلافكو فينتشيتش” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة تركيا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة تي أر تي التركية المفتوحة على القمر الصناعي توركسات.

ويدخل المنتخب السويسري المباراة بالتشكيلة التالية: يان سومر، سيلفان فيدمر، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، ريمو فرويلر، جرانيت تشاكا، ستيفن تسوبر، شيردان شاكيري، بريل إمبولو، سفيروفيتش.

بينما جاءت تشكيلة المنتخب التركي كالآتي: أورجان شاكر، زكي شيليك، تشالار سويونكو، كان ايهان، ميريح دميرال، ميرت مولدور، أوزان توفان، هاكان تشالهانوجلو، عرفان كان، بوراك يلماز، جينكيز أوندير.

سويسرا 2-0 تركيا

ملعب باكو الأولمبي (باكو – إذربيجان)

يورو 2020 (الجولة الثالثة – المجموعة A)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى مباريات اليوم الاحد 20 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين تركيا وسويسرا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

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