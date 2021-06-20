صفقات برشلونة | بعد الإعلان الرسمي.. الوجه الآخر في حياة ديباي لاعب البرسا الجديد

بعد أن أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، حيث سيلعب الوافد الجديد داخل “كامب نو” خلال الموسم القادمين، ولكن هذه المدة قابلة للتمديد لموسم إضافي.

الدولي الهولندي ممفيس ديباي، كان على أعتاب الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي 2020 الماضي، بطلبٍ من رونالد كومان، ولكن ليون رفض التفريط في خدماته، ليضطر البارسا للانتظار لموسم كامل، أي حتى يكون حراً.

وفي هذه السطور التالية نستعرض معكم أبرز المعلومات عن حياة ديباي، وهي كالآتي:

1- الدولي الهولندي، ليس مهاجم من الطراز الفريد فحسب، بل هو أيضا مغني راب من العيار الثقيل، حيث يمتلك ألبوم سجله في لوس أنجليس برفقه العديد من المنتجين العالميين وأشهر أغانيه “نو لوف”، بعد انفصاله عن خطيبته عارضة الأزياء لوري.

2- الوافد الجديد تربطه معرفة سابقة بمدرب برشلونة رونالد كومان، حيث لعب لاعب ليون السابق ضد مُدربه الحالي، في 26 فبراير 2012 وكانت المواجهة أما نادي فينورد آنذاك.

3- في عام 2015، حصل الوافد الجديد على لقب أفضل لاعب شاب في هولندا، وهي الجائزة التي فاز بها في السابق ريتشارد ويتشجي (1989) ومارك أوفرمارس (1992) وباتريك كلويفرت (1995) وفرينكي دي يونج (2018) وجميعهم دافعوا عن ألوان برشلونة.

4- الوافد الجديد كان يرتدي القميص رقم 22 في يوم ظهوره الأول مع آيندهوفن، ثم ارتدى القميص رقم 7 والذي كان يرتديه أيضاً في مانشستر يونايتد، وفي ليون بدأ بالقميص رقم 9 ثم انتقل من الي القميص رقم 11، وبعدها حمل الرقم 10.

5- الوافد الجديد من عشاق الوشوم، ولديه وجه نمر على ظهره تكريماً لجده، الذي توفي قبل عيد ميلاده الخامس عشر بقليل والذي كرس له هدفاً في كأس العالم 2014.