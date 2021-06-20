صفقات برشلونة | غرناطة مهتم بالتعاقد مع لاعب البرسا

أبدى نادي غرناطة الإسباني اهتمامه بالتعاقد، مع جوهرة نادي برشلونة، كارليس ألينيا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، الحالية بناءًا على رغبة مباشرة من المدير الفني الجديد، روبرت مورينو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن كارليس ألينيا سيعود إلى صفوف نادي برشلونة بعدما انتهت إعارته من نادي خيتافي، والتي كانت على مدار الموسم الماضي، وينتظر غرناطة قرار مدرب برشلونة رونالد كومان بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

ويترقب نادي غرناطة موقف كومان من استمرار ألينيا، إذ أنه في حال أعطى المدير الفني الهولندي الضوء الأخضر لإمكانية بيعه سينقض غرناطة، مباشرة عليه من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الكتلوني غير متمسك باستمرار ألينيا مع الفريق في المرحلة المقبلة، ويعطي الحرية للمدير الفني الهولندي من أجل اتخاذ قراره الشخصي في اللاعب سواء بالحاجة له من عدمها.

وفي حال رفض كومان استمرار ألينيا وعدم وجود دور له في مشروع الفريق، سيتجه برشلونة إلى بيع اللاعب مباشرة وعدم إعارته مجددًا حيث أنه لم يقنع مسؤولي برشلونة أثناء إعارته مع خيتافي الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن، نادي برشلونة قدم موسم سيئ لم يرضى فيه جماهيره لا على المستوى المحلي ولا الأوروبي ، ولهذا يسعي إلى غربلة الفريق.