الزمالك يقطع الطريق على النصر السعودي ويجدد عقد الونش

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد مدافع الفريق محمود حمدي الونش، لمدة 3 مواسم مُقبلة حتى عام 2025.
وتعاقد الزمالك مع الونش قادمًا من صفوف طلائع الجيش في صيف عام 2016، وشارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين.
وقطع مسئولو الزمالك الطريق على نادي النصر السعودي، الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي 2021.
كما وقع الونش ووكيل أعماله أحمد يحيي، على عقد إعلاني مع شركة أيديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.
جاء ذلك في حضور المدير التنفيذي للزمالك الدكتور حسين السمري، والمدير المالي طارق جبريل، وهاني بيرزي وحسين السيد عضوا لجنة النادي.
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