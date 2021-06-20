مشاهدة مباراة بيراميدز والرجاء فى بث مباشر ببطولة كأس الكونفدرالية اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والرجاء فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 20 يونيو 2021، فى ذهاب دور نصف نهائي البطولة القارية.

يستقبل ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة مواجهة مرتقبة بين بيراميدز المصري والرجاء الرياضي المغربي، ويسبقه لقاء القطن الكاميروني وشبيبة القبائل الجزائري فى نصف النهائي الآخر.

تنطلق مباراة بيراميدز والرجاء فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الاحد الموافق 20 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوروندي “باسيفيك ندابيهاوينيمانا”.

وتنقل مباراة بيراميدز والرجاء فى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على قناة بي إن سبورت (1، 4)، ويتولي مهمة التعليق عليها التونسي “نوفل باشي”.

صعد فريق بيراميدز الى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز الفريق المصري على إنييمبا النيجيري في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 4-1، وسجل الرباعية رمضان صبحي في الدقيقة 15 وعبد الله السعيد في الدقيقة 49 وإبراهيم عادل سجل في الدقيقتين 58 و67، أما للفريق النيجيري فسجل له فيكتور مباوما في الدقيقة الأولى.

وفى مباراة العودة تعادل بيراميدز مع إنيمبا بهدف لكل فريق، سجل للفريق النيجيري في الدقيقة 40 أنايو أيوالا أما للفريق الأزرق فسجل إبراهيم عادل في الدقيقة 32.

على الجانب الآخر صعد فريق الرجاء البيضاوي من ربع النهائي على حساب أورلاند بايرتس ففي مباراة الذهاب تعادلا بنتيجة 1-1، وسجل للفريق الجنوب أفريقي فينسينت بولي في الدقيقة 39 وللفريق الأخضر فسجل بين مالانجو في الدقيقة 60.

وفي مباراة العودة فاز فريق الرجاء على أورلاندو بايرتس برباعية نظيفة، وسجل الأهداف بين مالانجو في الدقيقتين 7 و36 وزكريا الوردي سجل في الدقيقة 22 وسفيان رحيمي سجل في الدقيقة 31.

يذكر ان بيراميدز والرجاء قد ألتقيا فى الكونفدرالية الأفريقية 2020، لحساب دور المجموعات، استطاع النسور الخضر ان يحققوا الفوز فى لقاء الذهاب فى المغرب بنتيجة 2-صفر، وفى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة.