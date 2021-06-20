الامارات | عجمان يتعاقد مع السلوفيني ميرال ساماردجيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتعاقد مع السلوفيني ميرال ساماردجيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي عجمان مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش لتدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد، في إضافة جديدة للفريق الباحث عن الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل.



ونشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع اللاعب بحضور المشرف العام على الفريق الأول عبدالله الظاهري، وتمنى للاعب التوفيق في تحقيق أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير عجمان الموسم المقبل.

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