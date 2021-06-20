شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمدد عقد الونش رسمياً .. «صور وتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب من تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول، لمدة 3 مواسم.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول اقتراب رحيل الونش إلى أحد الأندية السعودية مقابل راتب سنوي ضخم يقترب من 2 مليون دولار.

وبحسب العقد الجديد، فسيرتدي محمود حمدي الونش القميص الأبيض حتى موسم 2025.

كما وقع اللاعب على عقد إعلاني مع إحدى شركات الصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة المقبلة.

ويعد الونش من أبرز لاعبي قلب الدفاع في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة بفضل ما يقدمه من مستوى ثابت وأداء قوي سواء مع الزمالك أو المنتخب الأول.