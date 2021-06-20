منتخب اليمن للشباب يواجه تونس في أولى مبارياته في كأس العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تنطلق غداً الاثنين، مباريات الجولة الأولى من المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، المقامة منافساتها في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.



ويخوض منتخبنا الوطني للشباب، أولى مبارياته مع تونس في الرابعة عصراً، في اطار المجموعة الرابعة الى جانب تونس والسعودية وأوزبكستان.

وعلى ملعب بتروسبورت، يلتقي منتخب السنغال حامل اللقب مع لبنان في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه منتخب العراق نظيره جزر القمر في السابعة مساءً.

ويحتضن ملعب الكلية الحربية منافسات المجموعة الرابعة، بينما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره أوزبكستان في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.