«نقدرك أكثر مما تتخيل».. كيف احتفلت ابنة موسيماني بوالدها فى عيد الأب؟.. ورد المدير الفني للنادي للأهلي عليها



الشارقة - اميمة ياسر - في لفتة إنسانية وأسرية حرصت ابنة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على الاحتفاء به فى عيد الأب، خاصة بعد فوز الأهلي على الترجي في المباراة التى اقيمت مساءء أمس وفاز المارد الاحمر بهدف مقابل لا شيء.

بدوره، علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على لفتة أسرية من ابنته التي حرصت على الاحتفاء به فى عيد الأب، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: رائع!!! شكرا جزيلا يا رفاق، فقط استيقظت على هذه اللفتة الجميلة التى جمعتوها، هذا مذهل وجعلني عاطفيًا جدًا، شكرا جزيلا للعائلة، اشتقت لكم".

وكانت ابنة موسيماني قد نشرت فيديو يتضمن لقطات مجمعة لمدرب الأهلي مع أسرته وعلقت: عيد أب سعيد.. أنت مصدر إلهام لنا ونحن نقدرك أكثر مما تتخيل، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا، الكثير من الحب، لموسيمان.

من ناحية أخرى، قرر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مباراة الإياب فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، أمام الترجى التونسي، المقرر إقامتها السبت المقبل بالقاهرة.

وقاد الجنوب الأفريقي، الفريق الأحمر، نحو الفوز على الترجي التونسي، ليلة الأمس، بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف، ليضع الأهلي قدما في نهائي دوري الأبطال، الذي يسعى لتحقيق لقبه العاشر فيه.

وحرص موسيمانى على التنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لتحديد معسكر مغلق للفريق قبل لقاء العودة بـ48 ساعة؛ للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، فى إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد النتيجة الإيجابية التى حققها الفريق، أمام الترجى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.