رغم بيان الرحيل.. الزمالك يفاوض فرجاني ساسي ويقدم عرض «مغري»

الشارقة - اميمة ياسر - في مفاجأة من العيار الثقيل، يسعى مسئولى القلعة البيضاء داخل نادى الزمالك على التفاوض مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فور وصوله القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وتتمسك اللجنة المكلفة بإدارة النادي باستمرار فرجانى ساسي رغم البيان الصادر من اللاعب مؤخراً وألمح خلاله للرحيل وتقديره للفترة التى قضاها داخل النادى، ولكن لا يزال الزمالك متمسكاً باستمرار اللاعب.

ويسعى نادى الزمالك لتقديم عرض مالى أخير لفرجانى ساسى يتناسب مع ظروف وإمكانيات النادى، وحال موافقة اللاعب سيتم توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، وستكون هذه المحاولة الأخيرة من جانب القلعة البيضاء لاستمرار اللاعب. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وترددت أنباء قوية عن اقتراب فرجانى ساسى من اللعب بالدورى القطرى فى الموسم المقبل، حيث ربطت تقارير صحفية بينه وبين ناديى الدحيل والريان فى قطر، ولكن حتى الآن لم يعلن اللاعب بشكل رسمى دخوله فى مفاوضات مع أى نادٍ.