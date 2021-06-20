الامارات | الكويت الكويتي يزيد معاناة الشمال القطري في "خليجي السلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الكويتي يزيد معاناة الشمال القطري في "خليجي السلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً مستحقاً على منافسه الشمال القطري بنتيجة ""96-84"، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي شباب الأهلي، لحساب ختام الجولة الثانية، في بطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ 40 حتى 26 يونيو الجاري.

وتجرع الشمال القطري خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، فيما حقق الكويت الكويتي الانتصار الثاني، معتلياً خلاله صدارة الدور التمهيدي برصيد برصيد أربعة نقاط، بفارق النقطة عن كل من الأهلي البحريني والنصر السعودي والشمال القطري.

ونجح لاعبي الكويت الكويتي في ضمان الفوز بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع "32-23 و31-18 و17-16"، فيما اكتفى لاعبي الشمال في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع "27-16" التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة

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