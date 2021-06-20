شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ وموسيماني يصدران 4 قرارات مهمة في الأهلي بعد الفوز على الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس، صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب انتهاء لقاء الترجي التونسي، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، جاء قرار مدير الكرة بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء الرجولي، والنتيجة الطيبة التي حققها الفريق بالفوز على الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مع استمرار الحظر الإعلامي على اللاعبين لما بعد مباراة العودة أمام الترجي التونسي.

كما منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس السبت في تونس، الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 26 يونيو بالقاهرة.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي.