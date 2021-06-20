شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى: غينيا تطلب رسميا استضافة البطولة الإفريقية للكونغ فو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن طلب الاتحاد الغيني للعبة استضافة البطولة الأفريقية خلال العام الجاري 2021.

وقال شريف مصطفى، إن مسألة استضافة دولة غينيا البطولة الإفريقية للكونغ فو سيتم مناقشتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي فور انعقاده من أجل مناقشة ذلك الطلب خلال الاجتماع.

وعقد رئيس الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو جلسة مع « ismael pcamara» إسماعيل باكامرا رئيس اتحاد غينيا للوشو كونغ فو نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الغينية خلال زيارته الرسمية للاتحاد الإفريقي في مقره في مصر.

وعقد شريف مصطفى جلسة مباحثات مع رئيس اتحاد غينيا للوشو كونغ فو لمناقشة آخر التطورات الخاصة بنشاط الوشوو كونغ فو خلال الفترة المقبلة على المستوى الإفريقي والدولي.

وطلب رئيس الاتحاد الغيني للوشوو كونغ فو، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الغينية زيارة أحد الأندية الرياضية لمشاهدة المنشآت الرياضية وصالات إقامة البطولات في مصر وتم ترتيب زيارة إلى نادي الشمس الرياضي حيث ضم الوفد إسماعيل باكامرا والسيد «ben daouda» سفير جمهوريه غنيا في القاهرة وأيضا سكرتير عام اللجنة الأولمبيه الغينية.

ورحب الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس بزيارة الوفد الغيني وكان في استقبالهم المحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي وقام بإعداد جولة تفقدية في أنحاء النادي وانبهر الضيوف من المنشآت الرياضية الموجودة داخل نادي الشمس العريق والذي يعد من أكبر الأندية على مستوى الشرق الأوسط والذي تم تأسيسه في عام 1962.

وشهد الضيوف المنشآت الرياضية في نادي الشمس الرياضي وحمامات السباحة الأولمبية وعدد من الصالات الرياضية التي تضم مختلف الألعاب الرياضية وعلى إثر ذلك طلب رئيس الاتحاد الغيني بعمل معسكر داخل نادى الشمس لمنتخب بلاده خلال الفترة القادمة لما شاهده من منشآت متطورة وقام بتقديم الشكر إلى الدكتور اسامه أبوزيد ومجلس ادارته وإلى تامر علي المدير التنفيذي للنادي.

وفي نهاية الجولة داخل نادي الشمس قام الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو بتقديم دعم لوجيستي إلى اتحاد غينيا مع وعد بإقامة دورات فنية في دولة غينيا في القريب العاجل عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».