شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من عبدالله جمعة بشأن هجوم جماهير الزمالك عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

كان عبدالله جمعة، تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب ظهوره بشكل مستمر في الحفلات والمناسبات والسهرات مع أصدقائه، وهو ما ربطته الجماهير بعدم التزام اللاعب في البرنامج التأهيلي الموضوع له من جانب الجهاز الطبي للزمالك للتعافي من إصابته، خاصة أنه مر عليها فترة طويلة.

كما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بتوقيع عقوبة على اللاعب بسبب عدم التزامه، وهو ما جعل جماهير القلعة البيضاء تهاجمه بشدة.

وكتب عبدالله جمعة، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «في صفحات كتير كاتبة عني حاجات في حياتي الشخصية، متخصش حد غيري وكاتبين عن خروجات مع صحاب ليا واني مش ملتزم في النادي ولا بحضر تمرين، ياريت قبل ما تكتب أي خبر عني تسأل الأول وتعرف نوع إصابتي إيه وتعرف أنا بتمرن أو لأ، أنا نوع إصابتي جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية».