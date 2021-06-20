3 مباريات في افتتاح الجولة 32 للدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق السماوة، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

المباراة جرت على ملعب السماوة وتمكن لاعبا الجوية حمادي أحمد ومحمد علي عبود من حسمها لصالح فريقهما عبر هدفين جاءا في الدقيقتين 61 و69، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 69 نقطة ويعزز صدارته للدوري، بينما تجمد رصيد السماوة عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتنطلق عصر اليوم منافسات الجولة لثانية والثلاثين من المسابقة بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الحدود مع ضيفه نفط ميسان على ملعب التاجي في العاصمة بغداد، حيث يحاول أصحاب الأرض كسب نقاط المباراة، بينما يسعى الضيوف ذات المسعى.

ويتقابل نفط الوسط مع ضيفه الصناعات الكهربائية على ملعب النجف الأولمبي، وهي مباراة مهمة جداً للفريقين، فنفط الوسط يرغب بكسب المباراة، فيما يحاول الصناعات الكهربائية تجنب الخسارة.

أهم وأقوى مباريات اليوم ستقام على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وستجمع فريق الطلبة مع ضيفه فريق أربيل، الطلبة الذي يمر بوضع حرج جداً يحاول أن يجعل هذه المباراة نقطة انطلاق لتعويض ما فاته هذا الموسم، خصوصاً أن مدربه الجديد ثائر جسام ركز مع فريقه تركيزاً كبيراً لتلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الماضية، أما أربيل الذي أنهى مهمة مدربه السابق لؤي صلاح، فإنه يرغب بتقديم صورة جديدة عنه بعد النتائج السلبية التي حصل عليها في الجولات السابقة.