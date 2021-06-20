شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني ماشين مدرباً للرائد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسند نادي الرائد السعودي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول إلى الإسباني بابلو ماشين (46 عاماً) وذلك خلفاً للألباني بيسنك هاسي الذي انتقل إلى تدريب أهلي جدة بعد 3 مواسم قضاها في تدريب الرائد.

وقاد ماشين فريق العين السعودي في جزء كبير من النسخة الأخيرة من الدوري خلفاً للألماني مايكل سكيبه بيد أنه لم يستطع منع هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى.

وسبق للمدرب الإسباني قيادة إشبيلية وسبانيول وديبورتيفو لافاس قبل قدومه إلى السعودية.

من جانبه، قرر نادي الاتفاق تجديد الثقة بالمدرب السعودي خالد العطوي للبقاء على رأس الجهاز الفني للفريق الشرقي للموسم الثالث توالياً.

وتكاد جميع فرق الدوري السعودي أتمت تجهيزاتها الفنية تأهباً لمرحلة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ مطلع يوليو المقبل.

وبحسب التحركات سيقيم الهلال بطل النسخة الأخيرة معسكراً في النمسا، وغريمه النصر في بلغاريا، أما الأهلي فسيذهب إلى تونس، ولم يحدد اتحاد جدة وجهته، بينما تعمل بقية الفرق على إقامة معسكرات داخلية.