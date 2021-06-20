كاف يعلن أولى خطواته الرسمية بشأن "دوري السوبر الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن هناك مناقشات أولية بشأن كيفية تنفيذ "دوري السوبر الأفريقي الممتاز" خلال الفترة المقبلة.

وأصدر، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بياناً رسمياً، اليوم الأحد، يحدد خلاله الأنشطة والتعديلات والحوكمة التي تقدما قيادة "كاف" الجديدة، منذ أن تم انتخابهم في مارس 2021، من أجل جعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالمياً، ومكتفية ذاتياً.

وأشار رئيس "كاف" في بيانه، أن أصبح واضحاً للقيادة الجديدة، لـ"كاف" بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع الرعاة الحاليين والمحتملين والقطاعات الخاصة وبعض رؤوساء الدولي ومسؤولي الحكومات في أفريقيا وأصحاب المصالح المتعلقة بكرة القدم، أن هناك تصوراً سيئاً وسلبياً عن "كاف" فيما يتعلق بالتزامات "كاف" والتدقيق والممارسات الأخلاقية والمالية والإدارية.

ووفقاً للبيان، فإن هناك تقييم ومناقشات أولية بشأن بدء تنفيذ "دوري السوبر الأفريقي الممتاز"، بشكل شامل ومدعوم ويُفيد الجميع، وأن "كاف" تابع محاولات بعض الأندية الأوروبية لتنفيذ "دوري السوبر الأوروبي"، وسيتم التعلم من تلك التجربة والاستفادة منها.

وأشار بيان "كاف" الى أن الإدارة التنفيذية أصبحت ملتزمة بتنفيذ توصيات تقرير "PWC" النهائي، والتأكد من عدم تكرار المعاملات والسلوك غير المنتظم وغير الأخلاقي وغير اللائق، ويجب أن يؤدي ذلك الى اعتبار "كاف" اتحاداً يلتزم بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات المالية والإدارية، مما يجعلها تجذب الرعاة والشركاء سواء الحاليين أو المحتملين.

وأكد "كاف" أنه من المهم أيضاً أن تكون جودة البطولات التي تنظم بمعرفة "كاف" لها طابع تنافسي عالمي ويجذب المشاهدين وكل الأطراف المهتمة بكرة القدم في أفريقيا والعالم.

وفي هذا الصدد كشف "كاف" أنه بصدد اتخاذ خطوات من أجل، تحسين كفاءة العمل داخل "كاف" ومسابقات "كاف" والموظفين، والاستثمار في البنية التحتية للكرة الأفريقية والتأكد من وجود ملعب معتمد من "فيفا" في كل اتحاد بـ"كاف".

بجانب بناء تعزيز العلاقات مع الرعاء والشركاء الحاليين والمحتملين والاستثمار في الشباب ومستقبل كرة القدم الأفريقية وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية في أفريقيا.

وكذلك حماية النزاهة واضفاء الطابع المهني على التحكيم وتقديم خدمات تقنية حكم الفيديو المساعد بتكاليف مناسبة.

وتناول البيان، أنه منذ مارس 2021، تم عقد العديد من الاجتماعات في أفريقيا والعالم لتعزيز مصلحة "كاف" وبناء علاقات وشراكات مع الرعاة الحاليين والمحتملين وكذلك رؤوساء الدول الأفريقية والحكومات والشركات الخاصة والعامة وكل أصحاب المصالح في أفريقيا والعالم.

وتم التأكيد على أنه يتم التعامل باهتمام جاد مع القضايا المتعلقة بحقوق البث ووسائل الإعلام لأن هذا يعد من أهم مصادر التمويل لـ"كاف" والاتحادات والأعضاء والهيئات.