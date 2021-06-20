خاص.. الأهلي يوضح كواليس خطاب كاف بشأن حضور الجماهير مباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد الشروط الخاصة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد طلب بشكل رسمي من الجهات المسؤولة في مصر ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الترجي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم 26 يونيو الجاري بملعب استاد "الأهلي WE السلام" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، "منذ ساعات قليلة، وصل للأهلي خطاب من الكاف بشأن الموافقة المبدئية لحضور 10 آلاف مشجع للمباراة".

وتابع "لكن الخطاب تضمن ضرورة تواجد موافقة الجهات الأمنية، وكذلك موافقة وزارة الصحة المصرية، بجانب شرح وتوضيح كل الإجراءات التي سيتم اتباعها لحضور الجماهير المباراة".

وواصل "عندما يحصل الأهلي على تلك الموافقات، يخطر الكاف، وبناء على تلك الخطابات والموافقات، سوف يعلن الكاف عن الموقف النهائي بشأن حضور الجماهير المباراة".

واختتم "الأهلي بعد خطاب الكاف، سوف يتواصل مع الجهات المسؤولة من أجل الحصول على كل الموافقات اللازمة لحضور جماهيره مباراة الترجي التونسي".

وتواجدت جماهير الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف النهائي والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

الجدير بالذكر، أن "كاف" وضع عددا من الشروط من أجل السماح بحضور الجماهير المباريات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لإجراءات محددة.