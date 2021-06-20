الأهلي يعلن موعد حصول اللاعبين على مصل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي فريق الكرة سوف يحصلون على مصل فيروس كورونا عقب مباراة الترجي المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أنه تشاور مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وتقرر تأجيل حصول اللاعبين والجهز الفني على مصل كورونا لحين الانتهاء من مباراة العودة أمام الترجي التونسي.

وأشار أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مصل كورونا، ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي؛ وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل، في إطار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء سيقام على ملعب "الأهلي we السلام".

وكان الأهلي تفوق في لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "حمادي العقربي" بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف في شوط أحداث المباراة الثاني.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج فقط الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أجل التأهل لنهائي للنسخة الثانية على التوالي.