- 1/2
- 2/2
يتطلع نادي ريال مدريد للحصول على بديل مدافعه الإسباني المخضرم سيرجيو راموس خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما أعلن رحيله رسميًا عن صفوف الميرنجي بنهاية عقده.
ويأتي المدافع الفرنسي لنادي إشبيلية، جيوليس كوندي على رأس قائمة الأسماء التي تحظى باهتمام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والذي يرغب في التعاقد معه من أجل تعويض رحيل سيرجيو راموس عن الفريق بداية من الموسم المقبل.
ويمتلك كوندي شرطًا جزائيًا في عقده مع نادي إشبيلية يصل إلى 80 مليون يورو، مع رفض كامل من النادي الأندلسي المفاوضة من أجل تقليل هذا المقابل المادي لبيعه.
من جانبه، لن يستطع ريال مدريد دفع هذه القيمة في الوقت الحالي من أجل التعاقد مع كوندي رغم الإعجاب الكبير بقدرات اللاعب ورؤية بيريز بأنه الخليفة الأمثل لسيرجيو راموس في دفاع مدريد.
الأمل الوحيد أمام ريال مدريد من أجل شراء كوندي، هو بيع كل اللاعبين الزائدين عن الحاجة بمبالغ مادية مرضية وتحقيق أرباح كبيرة، مما يفتح المجال أمام إمكانية ضم لاعب إشبيلية.
وكان راموس قد شارك في 21 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدف وحيد.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات ريال مدريد | لاعب إشبيلية يدخل دائرة اهتمام الملكي في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.