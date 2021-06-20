صفقات ريال مدريد | لاعب إشبيلية يدخل دائرة اهتمام الملكي في الميركاتو الصيفي 2021

يتطلع نادي ريال مدريد للحصول على بديل مدافعه الإسباني المخضرم سيرجيو راموس خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما أعلن رحيله رسميًا عن صفوف الميرنجي بنهاية عقده.

ويأتي المدافع الفرنسي لنادي إشبيلية، جيوليس كوندي على رأس قائمة الأسماء التي تحظى باهتمام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والذي يرغب في التعاقد معه من أجل تعويض رحيل سيرجيو راموس عن الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك كوندي شرطًا جزائيًا في عقده مع نادي إشبيلية يصل إلى 80 مليون يورو، مع رفض كامل من النادي الأندلسي المفاوضة من أجل تقليل هذا المقابل المادي لبيعه.

من جانبه، لن يستطع ريال مدريد دفع هذه القيمة في الوقت الحالي من أجل التعاقد مع كوندي رغم الإعجاب الكبير بقدرات اللاعب ورؤية بيريز بأنه الخليفة الأمثل لسيرجيو راموس في دفاع مدريد.

الأمل الوحيد أمام ريال مدريد من أجل شراء كوندي، هو بيع كل اللاعبين الزائدين عن الحاجة بمبالغ مادية مرضية وتحقيق أرباح كبيرة، مما يفتح المجال أمام إمكانية ضم لاعب إشبيلية.

وكان راموس قد شارك في 21 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدف وحيد.