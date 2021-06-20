مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت فى بث مباشر ببطولة الكونفدرالية

شاهد تغطية حية بث مباشر لمباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت فى ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأحد 20 يونيو، والمقرر لها على ملعب النادي الكاميروني في مدينة جاروا.

استطاع الفريق الجزائري الترشح إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه لعقبة الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي نهاية شهر مايو الماضي، بينما ترشح كوتون سبورت لمواجهة شبيبة القبائل بعد أن تجاوز عقبة نادي جاراف السنغالي بموجب هدف اعتباري سجله خارج قواعده، حيث فاز 1/صفر في الكاميرون، ثم خسر في السنغال 1/2.

وانتصر شبيبة القبائل على فريق كوتون سبورت خلال دور مجموعات هذا الموسم من بطولة الكونفدرالية، بهدف دون رد في الجزائر أحرزه سوياد بدر الدين، ثم بهدفين لهدف في الكاميرون، وسجل ثنائية الشبيبة رضا بن سايح ومحمد وليد بن شريفة.

وعلى مدار 6 مباريات في تاريخ مواجهات شبيبة القبائل وكوتون سبورت، فاز العملاق الجزائري 4 مرات مقابل فوزين للفريق الكاميروني.

ويُعد نادي شبيبة القبائل أحد أهم أبطال بطولة كأس الاتحاد الافريقي، الكونفدرالية، حيث تُوج بها ثلاث مرات متتالية أعوام 2000 و2001 و2002 على حساب أندية الاسماعيلي المصري والنجم الساحلي التونسي وتونير ياوندي الكاميروني.

تنطلق مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت على ملعب رومدي أدجيا، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش و17:00 بتوقيت الجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

ويُنقل اللقاء في بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس القطرية HD4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري عادل خلو، كما تنقل على بي إن سبورتس 1 بريميم.